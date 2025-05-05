Применять дроны для мониторинга дорожной обстановки начали в Чуйской области

На трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт дорожно-патрульная служба начала применять беспилотники для мониторинга обстановки. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, для участников движения на обочинах установлены специальные знаки, предупреждающие о видеонаблюдении с воздуха.

Дроны позволят оперативно фиксировать грубые нарушения ПДД, включая выезд на встречную полосу и использование телефонов за рулем. Водителей призвали строго соблюдать ПДД, быть внимательными и не отвлекаться во время движения.

Ранее сообщалось, что во время эксперимента за полчаса инспекторы зафиксировали 30 нарушений.