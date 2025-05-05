15:33
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Пример для подражания. В Ак-Талы семья в память об отце обновила местную дорогу

В селе Жаны-Тилек Ак-Талинского района дети скончавшегося 85-летнего Айыпа Райымова вместо проведения поминальных мероприятий решили направить средства на ремонт главной дороги в населенный пункт.

из соцсетей
Фото из соцсетей. В селе Жаны-Тилек дети скончавшегося 85-летнего Айыпа Райымова вместо проведения поминальных мероприятий решили направить средства на ремонт дороги

Около 3 километров от дороги Баетов — Кош-Добо до села они засыпали гравием, чтобы сельчанам было удобнее.

Инициативу поддержали айыл окмоту и муниципальное предприятие «Кадаң-Майстан», предоставив технику и рабочих.

Ранее сообщалось, что житель села Айры-Там Ала-Букинского района Талантбек Жумабаев построил мост между двумя местными населенными пунктами вместо проведения поминок (аш) по умершему отцу.

А в Алайском районе Ошской области семья вместо поминок в годовщину смерти покойного отца построила в селе фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним, в феврале 2022 года в Кыргызстане подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328252/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане
За расточительство на тоях и поминках предлагают не штрафовать
Закон о расточительстве не должен ущемлять конституционные права граждан
Министерство транспорта получило 453 единицы спецтехники
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
В 2024 году в Чуйской области построили и реконструировали 54 соцобъекта
Какие улицы отремонтируют и сколько дорог построят в Бишкеке, рассказал мэр
Объездную дорогу в Узгене, которую открыл Садыр Жапаров, закрыли. Почему
Таймурас Ташиев вышел из проекта строительства дороги в Узген
Пробки уменьшатся? В Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы
Популярные новости
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
В&nbsp;Москве объявления с&nbsp;пометкой &laquo;только для славян&raquo; теперь запрещены судом В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
США депортировали кыргызстанцев, узбекистанцев и&nbsp;казахстанцев: всех в&nbsp;Ташкент США депортировали кыргызстанцев, узбекистанцев и казахстанцев: всех в Ташкент
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
5 мая, понедельник
14:55
Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире — 15 часов Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференци...
14:17
Пример для подражания. В Ак-Талы семья в память об отце обновила местную дорогу
13:46
Кыргызстанец Айаал Лазарев дебютировал в ММА техническим нокаутом
13:30
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
13:02
Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года