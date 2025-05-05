Пример для подражания. В Ак-Талы семья в память об отце обновила местную дорогу

В селе Жаны-Тилек Ак-Талинского района дети скончавшегося 85-летнего Айыпа Райымова вместо проведения поминальных мероприятий решили направить средства на ремонт главной дороги в населенный пункт.

Фото из соцсетей. В селе Жаны-Тилек дети скончавшегося 85-летнего Айыпа Райымова вместо проведения поминальных мероприятий решили направить средства на ремонт дороги

Около 3 километров от дороги Баетов — Кош-Добо до села они засыпали гравием, чтобы сельчанам было удобнее.

Инициативу поддержали айыл окмоту и муниципальное предприятие «Кадаң-Майстан», предоставив технику и рабочих.

Ранее сообщалось, что житель села Айры-Там Ала-Букинского района Талантбек Жумабаев построил мост между двумя местными населенными пунктами вместо проведения поминок (аш) по умершему отцу.

А в Алайском районе Ошской области семья вместо поминок в годовщину смерти покойного отца построила в селе фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним, в феврале 2022 года в Кыргызстане подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Цель — повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.