Мост вместо поминок. В Ала-Буке мужчина соединил два села в память об отце

Житель села Айры-Там Ала-Букинского района Талантбек Жумабаев построил мост между двумя местными населенными пунктами.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, мужчина вместо проведения поминок (аш) по умершему отцу решил в память о нем построить мост. Отмечается, что он потратил на это 400 тысяч сомов.

«Мост является основной дорогой, связывающей Айры-Там с соседним селом. Раньше, когда шел дождь или поднимался уровень воды, жители не могли перейти реку, особенно тяжело приходилось маленьким детям и пожилым людям. Теперь же мост обеспечивает их безопасность и удобство в повседневной жизни», — отметили в ДУМК.