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Общество

Медпункт вместо поминок. Семья в Алае в годовщину смерти отца открыла ФАП

В Алайском районе Ошской области 56-летний мужчина умер от болезни сердца. Его семья вместо поминок в годовщину смерти покойного построила в селе фельдшерско-акушерский пункт. Об этом 24.kg рассказал глава района Каныбек Апбасов.

По его словам, жители села Мурдаш решили не проводить поминки умершему в прошлом году отцу, а на сэкономленные деньги построить медпункт.

«Семья покойного Марата Мамасалиева пришла к нам и спросила о нуждах села. Мы сказали, что было бы хорошо, если бы построили новый ФАП. Они услышали нашу просьбу и построили здание. Мы в свою очередь оснастили учреждение необходимым оборудованием и персоналом», — рассказал Каныбек Апбасов.

По словам главы района, семья Мамасалиевых на строительство пункта потратила около 2 миллионов сомов.

из интернета
Фото из интернета. В селе Мурдаш открыли новый ФАП

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201710/
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