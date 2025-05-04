Скончался известный архитектор Уланбек Бейшенбаев

На 68-м году жизни скончался известный архитектор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Уланбек Бейшенбаев. Об этом сообщили в Союзе архитекторов КР.

Он родился 30 сентября 1958 года в селе Чон-Урюкту Иссык-Кульской области.

После окончания в 1980 году архитектурного факультета Фрунзенского политехнического института начал работать архитектором в проектном институте «Кыргызгипростой». Прошел путь от младшего архитектора до главного архитектора проектов.

Уланбек Бейшенбаев участвовал в создании таких комплексов, как

мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в урочище Чон-Таш;

мемориальный комплекс Чингиза Айтматова в мемориальном комплексе «Ата-Бейит»;

памятник Чингизу Айтматову на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;

памятник государственному деятелю Имагалы Айдарбекову в Бишкеке;

мемориал павшим героям 7 апреля и Аксыйских событий в центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;

мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года «Уркун» на территории мемориального комплекса «Ата-Бейит»;

памятник акыну-импровизатору Калыку Акиеву в Бишкеке.

В 2000 году награжден почетной грамотой президента КР, в 2002-м стал лауреатом Государственной премии имени Токтогула в области литературы и искусства, в 2016-м удостоен звания заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.