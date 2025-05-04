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Общество

Скончался известный архитектор Уланбек Бейшенбаев

На 68-м году жизни скончался известный архитектор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Уланбек Бейшенбаев. Об этом сообщили в Союзе архитекторов КР.

Он родился 30 сентября 1958 года в селе Чон-Урюкту Иссык-Кульской области.

После окончания в 1980 году архитектурного факультета Фрунзенского политехнического института начал работать архитектором в проектном институте «Кыргызгипростой». Прошел путь от младшего архитектора до главного архитектора проектов.

Уланбек Бейшенбаев участвовал в создании таких комплексов, как

  • мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в урочище Чон-Таш;
  • мемориальный комплекс Чингиза Айтматова в мемориальном комплексе «Ата-Бейит»;
  • памятник Чингизу Айтматову на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;
  • памятник государственному деятелю Имагалы Айдарбекову в Бишкеке;
  • мемориал павшим героям 7 апреля и Аксыйских событий в центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;
  • мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года «Уркун» на территории мемориального комплекса «Ата-Бейит»;
  • памятник акыну-импровизатору Калыку Акиеву в Бишкеке.

В 2000 году награжден почетной грамотой президента КР, в 2002-м стал лауреатом Государственной премии имени Токтогула в области литературы и искусства, в 2016-м удостоен звания заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328230/
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Скончался известный архитектор Уланбек Бейшенбаев