Скончался известный архитектор Уланбек Бейшенбаев

На 68-м году жизни скончался известный архитектор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Уланбек Бейшенбаев. Об этом сообщили в Союзе архитекторов КР.
Он родился 30 сентября 1958 года в селе Чон-Урюкту Иссык-Кульской области.
После окончания в 1980 году архитектурного факультета Фрунзенского политехнического института начал работать архитектором в проектном институте «Кыргызгипростой». Прошел путь от младшего архитектора до главного архитектора проектов.
Уланбек Бейшенбаев участвовал в создании таких комплексов, как
- мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в урочище Чон-Таш;
- мемориальный комплекс Чингиза Айтматова в мемориальном комплексе «Ата-Бейит»;
- памятник Чингизу Айтматову на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;
- памятник государственному деятелю Имагалы Айдарбекову в Бишкеке;
- мемориал павшим героям 7 апреля и Аксыйских событий в центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке;
- мемориал памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года «Уркун» на территории мемориального комплекса «Ата-Бейит»;
- памятник акыну-импровизатору Калыку Акиеву в Бишкеке.
В 2000 году награжден почетной грамотой президента КР, в 2002-м стал лауреатом Государственной премии имени Токтогула в области литературы и искусства, в 2016-м удостоен звания заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.