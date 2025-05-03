В мире, охваченном конфликтами, раздорами и повальной дезинформацией, свобода людей зависит от свободы прессы. С таким посланием выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.

«Свободная и независимая журналистика — одно из важнейших общественных благ. Это основа подотчетности, справедливости, равенства и прав человека, — говорится в заявлении. — Журналисты во всем мире должны иметь возможность освещать события свободно и без страха. Когда журналисты не могут работать, проигрываем мы все».

При этом, по словам главы ООН, с каждым годом представители прессы работают во все более сложных и опасных условиях.

Журналисты подвергаются риску нападений, задержаний, цензуры, запугивания, насилия и даже смерти — просто за то, что выполняют свою работу.

Наблюдается резкий рост числа журналистов, убитых в зонах конфликта.

По данным Службы новостей ООН, Всемирный день свободы печати этого года посвящен влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на свободу прессы, свободное распространение информации, независимость СМИ и достижение цели обеспечения доступа к информации и защиты основных свобод.

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«Искусственный интеллект может поддерживать свободу слова или подавлять ее», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что Глобальный цифровой договор, принятый в прошлом году, включает конкретные шаги по укреплению международного сотрудничества в борьбе с дезинформацией и манипулированием информацией.

Генсек призвал формировать ИИ таким образом, чтобы он соответствовал принципам уважения прав человека и ставил факты на первое место.