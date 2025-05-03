16:24
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Когда журналисты не могут работать, проигрывают все — генсек ООН

В мире, охваченном конфликтами, раздорами и повальной дезинформацией, свобода людей зависит от свободы прессы. С таким посланием выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.

«Свободная и независимая журналистика — одно из важнейших общественных благ. Это основа подотчетности, справедливости, равенства и прав человека, — говорится в заявлении. — Журналисты во всем мире должны иметь возможность освещать события свободно и без страха. Когда журналисты не могут работать, проигрываем мы все».

При этом, по словам главы ООН, с каждым годом представители прессы работают во все более сложных и опасных условиях.

Журналисты подвергаются риску нападений, задержаний, цензуры, запугивания, насилия и даже смерти — просто за то, что выполняют свою работу.

Наблюдается резкий рост числа журналистов, убитых в зонах конфликта.

По данным Службы новостей ООН, Всемирный день свободы печати этого года посвящен влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на свободу прессы, свободное распространение информации, независимость СМИ и достижение цели обеспечения доступа к информации и защиты основных свобод.

Читайте по теме
Журналисты призывают Генпрокуратуру прекратить попытки закрыть «Апрель ТВ»

«Искусственный интеллект может поддерживать свободу слова или подавлять ее», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что Глобальный цифровой договор, принятый в прошлом году, включает конкретные шаги по укреплению международного сотрудничества в борьбе с дезинформацией и манипулированием информацией.

Генсек призвал формировать ИИ таким образом, чтобы он соответствовал принципам уважения прав человека и ставил факты на первое место.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328196/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Информационное агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
Итоги-2024 и прогноз-2025 устами экспертов. Что было и что будет
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ
В Кыргызстане предложили одной из вершин дать название пик Свободы слова
Дело 11 журналистов. Глава МИД Британии позвонил коллеге Жээнбеку Кулубаеву
Международные организации выступили с заявлением по приговору суда журналистам
Джон Керри назвал первую поправку препятствием для борьбы с дезинформацией
«Радио Азаттык» закрывает свою русскую редакцию в Казахстане
Кыргызстан занял 120-е место в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ»
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
3 мая, суббота
16:04
ФАО: Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1 процент ФАО: Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на...
15:48
Когда журналисты не могут работать, проигрывают все — генсек ООН
15:26
«Огонь памяти» в Кыргызстан доставят космонавт и прославленная спортсменка
15:20
Совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейна создан президентом
14:58
В Тамчи появится инвестиционная территория с особым статусом