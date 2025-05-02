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Общество

Стоимость проекта — $30 миллионов. В Узбекистане будут строить свои самолеты

В Узбекистане будут строить свои самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области России Андрей Савельев.

По его словам, на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» состоялось несколько важных событий.

из Telegram-канала Андрея Савельева
Фото из Telegram-канала Андрея Савельева

«Вместе с Хураммамом Тешабаевым, заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, мы обсудили, как усилить кооперацию между предприятиями Ростовской области и узбекскими компаниями. Это ключевой шаг для развития совместных производств.

Первое значимое соглашение подписала компания «СКАТ ТЕХНО» с узбекским партнером FIRETECH. Теперь компании будут вместе внедрять технические решения для бесперебойного питания — от пожарных систем до дата-центров. Договор вступил в силу сразу после подписания», — отметил он.

По его словам, еще один прорывной проект — развитие производства малых летательных аппаратов.

«Наши коллеги из «Первого опытно-конструкторского бюро» заключили сделку с СЭЗ «Навои», и это открывает новые перспективы для обеих сторон. Это важно, так как в условиях глобальных изменений критически необходимо выстраивать новые логистические цепочки и укреплять сотрудничество с дружественными странами.

Узбекистан — один из наших ключевых партнеров, и такие соглашения помогают не только расширить рынки сбыта, но и найти надежных бизнес-союзников», — добавил Андрей Савельев.

Планируется, что первый самолет выпустят в октябре 2025 года, а в течение трех последующих лет выйдет на производство 100 аппаратов в год. Стоимость проекта — $30 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328110/
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