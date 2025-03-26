Кыргызстан впервые примет участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Кыргызстан впервые примет участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Об этом сообщается на сайте организатора.

Уточняется, что в конце апреля Ташкент станет площадкой для важного промышленного события — международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Известно, что наша страна продемонстрирует национальную экспозицию, которую представят семь предприятий, показывающих промышленный потенциал КР.

В Ташкенте кыргызстанские компании продемонстрируют современные средства индивидуальной защиты, экологически чистые изделия из природного камня, водоочистное оборудование, газобетонные блоки и медицинскую продукцию.

В прошлом году выставка в столице Узбекистана собрала более 400 участников.

Ожидается, что участие предприятий КР позволит установить новые деловые контакты и укрепить экономические связи между государствами Центральной Азии.