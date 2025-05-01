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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, военную драму, фантастику от Marvel и психологический триллер с Николосом Кейджем.

1
«Проклятый Самурай» (фэнтези)

Кыргызская комедийная фэнтези-история о парне, случайно пробудившем дух проклятого самурая. Его жизнь превращается в череду мистических и смешных приключений. Фильм сочетает кыргызские традиции и восточный колорит.

2
«Апакай күйөө бала» (комедия)

Аскар — простой кыргызский мужчина, для которого честь, традиции и горячий чай — святое. Его любимая дочь Айпери возвращается из Америки с новостью о помолвке. Но радость сменяется шоком: ее жених — афроамериканец! Комедия о столкновении культур, семейных ценностях и любви, которая сильнее предрассудков.

3
«Маракуда» (мультфильм)

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц.

4
«Зловещие мертвецы: Некрономикон» (ужасы)

Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы.

5
«Сокровища гномов» (семейный)

Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит... четырех живых гномов. Но вместо добродушных помощников он сталкивается с упрямыми, ворчливыми и не самыми приятными спутниками, которые к тому же не слишком ему доверяют.

6
«В списках не значился» (драма)

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость...

7
«Серфер» (триллер)

Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной город в Австралии на побережье. Однажды он вместе с сыном-подростком собирается поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.

8
«Громовержцы» (фантастика)

Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства.

9
«Ночь с психопатом» (триллер)

1990-е. Полгода назад Пол — поклонник поп-звезды Софии — пробрался в ее особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом и был пойман. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической лечебницы и снова проникает в дом своего кумира в полной уверенности, что теперь они с Софией точно поженятся.

10
«Оно. Новая глава» (ужасы)

Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге ее дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но ее дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328028/
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