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Общество

Новое дело «Мосгаз», мультсериал и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадры из сериала «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш»

На следующей неделе (28 апреля — 4 мая) полюбившаяся многим франшиза «Мосгаз» предложит уже 11-й сезон сериала. У любителей мира «Ходячих мертвецов» также есть пополнение — второй сезон одного из спин-оффов с Ниганом в главной роли. В преддверии 9 Мая традиционно стартуют новые российские сериалы, посвященные Великой Отечественной войне.

1
«Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», детектив (28 апреля)

Отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУР расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалев и Тимофеева считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов и ведущий Шорохов. Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУР сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьей бюджета. Неожиданно расследование приводит в НИИ математики и кибернетики, где группа молодых ученых ведет исследовательскую работу по изучению и оптимизации способов заработка с помощью государственной лотереи.

2
«Ходячие мертвецы: Мертвый город», постапокалипсис, второй сезон (4 мая) 

Мэгги (Лорен Кохэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган) отправляются в постапокалиптический Манхэттен, давным-давно отрезанный от материка. Разрушающийся город наполнен мертвецами и жителями, которые сделали Нью-Йорк своим собственным миром, полным анархии, опасности, красоты и ужаса. Это уже четвертый спин-офф и в целом пятая серия франшизы «Ходячие мертвецы», разделяющая преемственность с другими телесериалами.

3
«Солдатская мать», военная драма, первый сезон (1 мая) 

Журналист из Москвы приезжает в глухой хутор Первомайский. Его задача — написать статью о женщине, потерявшей на войне всех своих восьмерых сыновей. Ефросинья Семенова встречает его спокойно и без лишних слов. За чашкой чая она рассказывает о каждом из своих мальчиков — простых парнях с большими сердцами, ушедших защищать Родину. Чем больше журналист слушает истории женщины, тем сильнее понимает, что перед ним не просто мать, а человек несгибаемой силы. Потеряв все, она сумела сохранить самое главное — светлую память и неугасимую любовь к своим детям. Эта любовь не знает ни горечи, ни злобы — только тихую гордость и надежду, что их жертва не была напрасной.

4
«Таганрог», военная драма, первый сезон (2 мая) 

Главный герой сериала — офицер госбезопасности Виктор Швец (Денис Донской), который под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов (Кирилл Балобан), в реальной жизни возглавлявший антифашистскую организацию в Таганроге.

5
«Невидимая», триллер, второй сезон (2 мая) 

Домашняя работница отправляется на поиски своего пропавшего мужа и сталкивается с могущественными и жестокими преступниками. Ее реакция на огромную и непосредственную опасность, с которой она сталкивается, не такая робкая, как кажется.

6
«Операция «Карпаты», военный детектив, второй сезон (4 мая) 

1949 год. Карпаты, Западная Украина. В глухие горы забрасывают диверсанта по прозвищу Ворон — британская разведка MI6 уверена, что он их агент, готовый сеять хаос в советском тылу. Но на самом деле Ворон — лейтенант МГБ, внедренный в глубину вражеской игры. Ему удалось раздобыть важные сведения, которые могут раскрыть целую сеть иностранных шпионов на территории СССР. Однако ситуация усложняется: против него действует опытный агент, сумевший внедриться в ряды МГБ. Чтобы разоблачить предателя и разрушить преступные схемы, Ворон объединяется с давними союзниками — Ангелиной и рецидивистом по прозвищу Чума, уже знакомыми зрителю по первому сезону. Впереди их ждет опасная схватка, где на кону судьба страны и их собственные жизни.

7
«Блогеры взаперти», комедия, первый сезон (28 апреля) 

Блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и ее муж блогер Давид (Тимур Батрутдинов) за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур (Давид Манукян) советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Но все попытки бежать заканчиваются неудачами. Однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведет их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.

8
«Астерикс и Обеликс: поединок вождей», мультфильм, первый сезон (30 апреля) 

Деревенский друид забывает рецепт приготовления волшебного зелья. Теперь Астериксу, Обеликсу и другим галлам придется искать новые способы для сдерживания римлян.

9
«Круглосуточный спортзал», дорама, первый сезон (30 апреля) 

из интернета
Фото из интернета. Главные герои дорамы «Круглосуточный спортзал»

До Хен Чжун (Ли Джун Ен) — человек, который не боится вызовов. Рожденный с весом менее 1,5 килограмма, он с детства сталкивался с трудностями, но смог изменить свою судьбу, посвятив себя спорту. Усердные тренировки привели героя к победе на престижном соревновании по бодибилдингу «Мистер Дэвид». Однако после он становится обладателем небольшого спортзала, который не только помогает студентам набирать форму, но и учится находить баланс между бизнесом и личной жизнью. Новая ученица До Хен Чжуна Ли Ми Ран — девушка с неутолимой страстью к еде и романтике. Она даже не подозревает, что строгий и харизматичный тренер становится тем, кто перевернет ее мир.

10
«100-футовая волна», документальный, третий сезон (1 мая) 

Документальное шоу, созданием которого занимается американская компания HBO. В основу сериала легла история жизни известного серфингиста Гаррета МакНамары, который в течение многих лет пытался одолеть гигантские волны. Он занимался серфингом в небольшом прибрежном городе под названием Назара, расположенном в Португалии. В рамках сериала представлены интервью с другими спортсменами, активно занимающимися серфингом. Каждый из них хоть раз в жизни пытался достичь немыслимого — одолеть самую высокую волну.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (21-27 апреля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326925/
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