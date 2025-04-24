Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский триллер, боевик с Беном Аффлеком и мелодраму Люка Бессона.

1 «Кызганыч» (триллер) «Кызганыч» (триллер)

Не случайная встреча, случайная смерть. Двое мужчин оказываются втянутыми в преступление, которое меняет все. Пока страх, подозрения и собственная совесть сжимают кольцо вокруг них, один вопрос не дает покоя: что делать с телом?

2 «Как перевоспитать дракона» (мультфильм) «Как перевоспитать дракона» (мультфильм)

Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан.

3 «Пес из будущего» (комедия) «Пес из будущего» (комедия)

Известный музыкант попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.

4 «Расплата 2» (боевик) «Расплата 2» (боевик)

Агент казначейства Мэрибет Медина пытается найти убийцу ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание жестоких убийц, желающих остановить это расследование.

5 «Джун и Джон» (триллер, мелодрама) «Джун и Джон» (триллер, мелодрама)

Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.