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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский триллер, боевик с Беном Аффлеком и мелодраму Люка Бессона.

1
«Кызганыч» (триллер)

Не случайная встреча, случайная смерть. Двое мужчин оказываются втянутыми в преступление, которое меняет все. Пока страх, подозрения и собственная совесть сжимают кольцо вокруг них, один вопрос не дает покоя: что делать с телом?

2
«Как перевоспитать дракона» (мультфильм)

Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан.

3
«Пес из будущего» (комедия)

Известный музыкант попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.

4
«Расплата 2» (боевик)

Агент казначейства Мэрибет Медина пытается найти убийцу ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание жестоких убийц, желающих остановить это расследование.

5
«Джун и Джон» (триллер, мелодрама)

Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327127/
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