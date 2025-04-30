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Общество

По жалобе. Минздрав прокомментировал закрытие центров гемодиализа

Министерство здравоохранения прокомментировало 24.kg закрытие центров гемодиализа.

По данным пресс-центра, в адрес ведомства поступила жалоба от гражданина Кыргызстана на качество оказания медицинских услуг в центрах гемодиализа сети «Диамед».

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С целью проверки соблюдения лицензиатом требований, установленных законодательством в сфере лицензионно-разрешительной системы и контроля качества медицинской помощи, создана комиссия Минздрава.

По результатам расследования выявлены нарушения лицензионных требований. Поэтому в соответствии с законодательством решением комиссии МЗ КР приостановлено действие лицензии ОсОО «Диамед» на 90 дней — до устранения нарушений.

Приостановление деятельности затрагивает следующие филиалы:

  1. Бишкек, улица Семетей, 39.
  2. Чуйская область, Московский район, село Александровка, улица Шиваза, 43.
  3. Иссык-Кульская область, Балыкчи, улица Турусбекова, 37.

В целях недопущения сбоев в оказании жизненно необходимой медицинской помощи Минздрав совместно с представителями общества гемодиализных пациентов перенаправил пациентов в другие частные медицинские центры, предоставляющие услуги гемодиализа.

В частности:

  • 74 пациента из столичного филиала уведомлены и направлены в другие центры с учетом их предпочтений;
  • 46 пациентов из Александровки распределены по альтернативным учреждениям;
  • 29 пациентов из Балыкчи также продолжили терапию в доступных медицинских организациях региона.

Каждому пациенту предоставлена индивидуальная информация о возможностях продолжения терапии. Руководителям медорганизаций поручено обеспечить прием пациентов с учетом имеющихся ресурсов, чтобы не допустить перерывов в лечении.

При этом МЗ КР подчеркивает, что приостановление действия лицензии ОсОО «Диамед» не связано с уголовным делом, возбужденным Генеральной прокуратурой. Такая информация не соответствует действительности.

Министерство здравоохранения продолжает мониторинг ситуации и напоминает, что обеспечение качества и безопасности медицинских услуг остается приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328023/
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