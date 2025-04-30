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Власть

В Балыкчи и Московском районе закрыли центры гемодиализа

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев сообщил, что закрыт гемодиализный центр в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. По его словам, в центре получали услуги 30 человек из Балыкчи, Тонского и Кочкорского районов.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев пояснил, что центр закрыт из-за возбужденного Генеральной прокуратурой дела и следствие надзорный орган будет вести 90 дней.

Балбак Тулобаев обратился к генеральному прокурору Максату Асаналиеву. Он поздравил генпрокурора с новым званием генерала и попросил ускорить следствие, чтобы центр скорее мог обслуживать больных.

Депутат Дастан Бекешев добавил, что также закрыт центр гемодиализа в Московском районе Чуйской области, где получали лечение 50 человек.

«Они теперь должны ездить в другой район. Это не правильно, потому что люди в тяжелом состоянии и нужно, чтобы они получали гемодиализ по месту жительства», — сказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327903/
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