Кабмин утвердил тарифы на электроэнергию до 2030 года

Кабинет министров утвердил среднесрочную тарифную политику на 2025-2030 годы. Согласно принятому постановлению, основной целью политики является сохранение доступности электроэнергии для потребителей, одновременно стимулируя их к эффективному и рациональному использованию ресурсов, внедрению энергосбережения и переходу на альтернативные источники отопления.

Ежегодный рост Сохраняется предельный порог ежемесячного льготного потребления в объеме 700 киловатт-часов.

Сейчас тариф до 700 киловатт-часов составляет 1,11 сома. В ближайшие пять лет тарифы будут расти каждый год с 1 мая.

До 700 киловатт-часов в месяц:

с 1 мая 2025 года: 1,37 сома за 1 киловатт-час (+23,8 процента);

с 1 мая 2026 года: 1,64 сома за 1 киловатт-час (+20 процентов);

с 1 мая 2027 года: 1,97 сома за 1 киловатт-час (+20 процентов);

с 1 мая 2028 года: 2,36 сома за 1 киловатт-час (+20 процентов);

с 1 мая 2029 года: 2,83 сома за киловатт-часов (+20 процентов);

с 1 мая 2030 года: 3,40 сома за 1 киловатт-час (+20 процентов).

Абоненты, потребляющие свыше 700 киловатт-часов в месяц, сейчас платят 2,39 сома. С 1 мая 2025-го тариф составит 2,60 сома за 1 киловатт-час (рост на 8,5 процента), а с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет корректироваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

Для населения высокогорных и отдаленных зон действует тариф, аналогичный тарифу «до 700 киловатт-часов», но без лимита потребления.

Малообеспеченные семьи, которые получают пособие «үй-бүлөгө көмөк»

при потреблении до 700 киловатт-часов в месяц — 0,50 сома за 1 киловатт-час в течение следующих пяти лет;

при потреблении свыше 700 киловатт-часов тариф такой же, как для всех, — 2,60 сома за 1 киловатт-час с 1 мая 2025-го с последующей ежегодной индексацией на инфляцию + 3,5 процента.

Неограниченный тариф

с 1 мая 2025 года — 3,81 сома за 1 киловатт-час (рост на 5 процентов);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно будет корректировка на уровень инфляции.

Для граждан, желающих использовать электроэнергию без лимитов (за исключением майнинга) и при наличии технической возможности у поставщика, предусмотрен тариф «Неограниченный»:

Безлимитный тариф введен в 2022-м в размере 5,04 сома за 1 киловатт-час, но в последующем снижен. Договор по подключению этого тарифа заключается минимум на три месяца.