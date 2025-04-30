Суд США постановил выделить «Радио Свобода» $12 миллионов

Федеральный судья США 29 апреля обязал администрацию президента США Дональда Трампа перечислить «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) $12 миллионов уже выделенных Конгрессом США. Об этом сообщает The Associated Press.

Как сообщается, судья Ройс Ламберт издал распоряжение о временной обеспечительной мере, обязывающий Агентство США по глобальным медиа выделить средства на апрель 2025 года для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» до завершения судебного разбирательства, цель которого — сохранить работу радиостанции.

Он заявил, что администрация Трампа не может в одностороннем порядке отменить финансирование, уже утвержденное Конгрессом.

Адвокаты медиакомпании заявили, что администрация президента Дональда Трампа расторгла почти все контракты с внештатными журналистами, просрочила платежи по аренде и отправила в отпуск без содержания 122 сотрудников. По их словам, если финансирование не будет восстановлено, 1 мая ожидается новая волна увольнений и аннулирование дополнительных контрактов.

В свою очередь адвокаты правительства США настаивают, что спор должен быть предметом разбирательства для Федерального претензионного суда.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.