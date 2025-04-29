На улице Фрунзе вода течет под асфальт. «Бишкекводоканал» устранит проблему

В мэрии столицы ответили на жалобу горожанина об утечке воды на улице Тимура Фрунзе, между улицами Ахунбаева и Гагарина.

Напомним, бишкекчанин жаловался на утечку воды на этом участке предположительно из-под асфальта (возможно, из водопровода). Это продолжается почти два года, разрушая дорожное полотно, уложенное три-четыре года назад. Он утверждал, что представители МП «Бишкекводоканал» дважды приезжали на место, но не устранили течь.

По информации муниципального предприятия, предоставленной мэрией, по указанному адресу проведено обследование водопроводных сетей. Установлено, что на улице Тимура Фрунзе с западной стороны дороги проложен трубопровод ашарным методом. Однако утечка происходит с восточной стороны трассы.

В «Бишкекводоканале» предполагают, что, возможно, имеется частное подключение, выполненное без колодца, поэтому точка подключения неизвестна и водопровод не находится на балансе муниципального предприятия.

В связи с этим составлен акт, МТУ и акимиат поставлены в известность. В МП «Бишкекводоканал» сообщили: информация о том, что вода течет два года, не соответствует действительности.

Несмотря на то что водопровод не числится на балансе предприятия, «Бишкекводоканал» заявил о готовности устранить утечку.