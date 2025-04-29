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Агент 024

Житель Бишкека жалуется на двухлетнюю утечку воды, разрушающую новый асфальт

В редакцию 24.kg обратился житель столицы с просьбой предать огласке проблему утечки воды на улице Тимура Фрунзе, расположенной между улицами Ахунбаева и Гагарина.

По словам читателя, утечка воды на данном участке продолжается непрерывно уже почти два года, как зимой, так и летом. При этом, по словам горожанина, вода течет из-под асфальта, что он связывает с утечкой из водопровода.

Он сообщает, что представители «Бишкекводоканала» приезжали на место дважды, однако после осмотра «развели руками и уехали», не устранив течь.

Особую обеспокоенность у жителя вызывает состояние дорожного полотна. Асфальт, уложенный на улице всего 3-4 года назад, из-за постоянного подтопления уже покрылся трещинами.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/327761/
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