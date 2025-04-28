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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Выпустили учебники для 4-х классов по английскому языку

Для учеников 4-х классов выпустили новые учебники по английскому языку. Об этом сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, учебный комплект подготовлен государственным учреждением — издательским домом «Окуу китеби» в типографии «Учкун» и включает учебник, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя.

Всего напечатано 158 тысяч 700 учебников для 4-х классов, столько же рабочих тетрадей и 4 тысячи 950 методических пособий для педагогов при финансовой и технической поддержке Министерства иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании и ЮНИСЕФ.

Отмечено, что в этом году все школы страны за счет средств республиканского бюджета получат новые учебники по английскому языку для 3-х, 5-9-х классов. В настоящее время они печатаются в типографии «Учкун».

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По словам министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой, все дети с 3-го по 9-й класс будут получать учебные комплекты бесплатно. Ранее новые учебники выдавали, напомним, в аренду.

Уточняется, что Минобразования в настоящее время реализовывает разработанную при партнерстве с ЮНИСЕФ дорожную карту для перехода на 12-летнюю систему образования и совершенствует государственные образовательные стандарты для дошкольных и общеобразовательных учреждений в соответствии с программой «Алтын Казык».

Напомним, на пресс-конференции 11 марта Догдуркуль Кендирбаева заявила, что реформу в республике впервые проводят без привлечения грантовых средств. «Издание учебников полностью финансируется из госбюджета. Мой народ самодостаточный, экспертного потенциала достаточно. Разговоры о том, что за нашей спиной грантодатели, — это ложь», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327692/
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