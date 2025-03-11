Ни одного иностранца, ни одного гранта. Как КР реализует реформу образования

«Есть информация о том, что за какие-то гранты мы выполняем чей-то заказ. Ничего подобного», — заявила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, нет ни одного иностранца или международного эксперта в команде, нет ни одного гранта.

«Впервые без привлечения грантовых средств мы сами проводим реформу. Издание учебников полностью финансируется из госбюджета. Мой народ самодостаточный, экспертного потенциала достаточно. Разговоры о том, что за нашей спиной грантодатели, — это ложь. У нас есть другой способ поощрения самых успешных экспертов», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она отметила, что у любой реформы будут сторонники, наблюдатели и противники.

«Это нормальный процесс. Часто говорят о том, чтобы вернуться к 10-летнему образованию, тогда вернитесь на 30 лет назад, бросьте свои айфоны и «умные» технологии, верните 15 союзных республик, пересядьте на другой вид транспорта. Вы сможете это сделать? Это нереально, нужно адаптироваться, быть гибким в условиях быстро меняющегося мира», — добавила министр.

Напомним, на заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Камила Талиева заявила, что инициатива Минобразования о переходе на 12-летнее школьное образование обречена на провал в связи с закрытием Агентства США по международному развитию (USAID), и предлагала ранее перейти на 10-летнее обучение.