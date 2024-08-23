Аренда учебников в школах Кыргызстана подорожает

Аренда школьных учебников в Кыргызстане подорожает. Об этом 24.kg сообщил директор ГУ «Издательский дом «Окуу китеби» Ильяс Сарыбаев.

По его словам, новая стоимость пока не утверждена, но она будет выше, чтобы покрывать полную стоимость учебника. «Ранее собираемые средства покрывали лишь чуть больше половины стоимости. Если учебник стоил 150 — 170 сомов, а собирали по 20 — 25 сомов в год, то в итоге за 5 лет собирали около 125 сомов, остаток шел в минус», — сказал Ильяс Сарыбаев.

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Список учебников, которые будут сдавать в аренду, подготовлен и находится на стадии согласования.

Отметим, что в прошлые годы стоимость аренды учебников в школах составляла 25 сомов. В 2023-м Минобраз сообщал, что размер установлен в то время, когда стоимость одного учебника составляла 125 сомов. В дальнейшем с ростом цен на учебники возможно увеличение стоимости, предупреждали чиновники.

Согласно приложению к постановлению кабмина, отдельным учащимся общеобразовательных организаций из семей, нуждающихся в социальной поддержке, учебники предоставляют бесплатно или на льготных условиях.

В категорию имеющих право на бесплатное получение входят школьники:

из многодетных семей (пять и более детей);

из малообеспеченных семей, получающих социальные пособия;

из семей, где один или оба родителя являются инвалидами I или II группы;

из семей с одним родителем;

дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей;

дети с ограниченными возможностями здоровья.

50-процентную скидку предоставляют учащимся из семей с 3 — 4 детьми, обучающимися в школах.

Списки формируют решением педагогического совета и утверждают приказом руководителя общеобразовательной организации.