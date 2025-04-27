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Общество

Компания McDonald’s опровергла свое возвращение в Россию

McDonald’s не намерен возобновлять работу на российском рынке. Компания подтвердила, что проводит регистрацию торговой марки.

Как отметили в пресс-службе, главная цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними».

«Интеллектуальная собственность является одним из наших наиболее ценных активов. McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не веднт никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — заявили в McDonald’s.

Ранее сообщалось, что McDonald’s подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в России. Это произошло в конце 2024 года, а в апреле 2025 года Роспатент перешел к их рассмотрению.

Напомним, после введения антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции в Украине с 14 марта 2022 года McDonald’s закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327522/
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