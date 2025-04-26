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Общество

McDonald’s обратился в Роспатент с заявкой регистрации своего товарного знака

Компания McDonald’s обратилась в Роспатент с целью регистрации своего товарного знака «Макдоналдс».

По информации ведомства, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» в России.

Заявка была подана в декабре 2024 года, в апреле 2025-го Роспатент принял ее к рассмотрению. В настоящее время заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Под этим товарным знаком компания намерена производить и продавать в РФ напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.

Эксперты считают, что шансы на регистрацию высокие, так как McDonald’s сохранила права на все свои ключевые бренды в Российской Федерации.

Напомним, после введения антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции в Украине с 14 марта 2022 года McDonald’s закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald’s к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald’s», — объясняла компания.

McDonald’s в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, ранее сообщала Федеральная антимонопольная служба.

McDonald’s проработал в РФ более 30 лет. Первый ресторан сети был открыт в 1990 году на Пушкинской площади.

Бывшие рестораны McDonald’s в России, сменившие владельца и бренд открылись в России после трех месяцев простоя под названием «Вкусно и точка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327465/
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