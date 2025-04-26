Кипр предоставляет стипендии студентам из Кыргызстана

В Министерстве образования и науки состоялась встреча заместителя министра Альберта Махметкулова с послом Кипра в КР Кипросом Йоргаллисом.

По данным пресс-службы МОиН, основной темой обсуждения стало развитие двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления партнерства между университетами двух стран, академической мобильности, а также расширения совместных образовательных программ.

Особое внимание было уделено вопросу предоставления стипендий студентам. Кипрская сторона проинформировала о выделении восьми стипендиальных программ на 2025/26 учебный год для граждан КР: одна программа на уровне бакалавриата и семь программ магистратуры.