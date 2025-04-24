Задержание учителя из КР в Турции: школьники не остались без присмотра

Министерство образования и науки Кыргызстана распространило заявление относительно сообщений о задержании в Турции преподавателя из Каракола.

В ведомстве отметили, что не имеют отношения к процессу выезда и участия школьников в Международной олимпиаде по математике в Турции и все организационные вопросы осуществлялись частной образовательной компанией Zeen Education.

«Согласно официальному комментарию директора компании Zeen Education Айнуры Мамашарип, делегация из Кыргызстана 20 апреля прибыла в Анталию в составе 36 школьников, 4 родителей, 3 преподавателей по приглашению организаторов. Школьники выехали из Кыргызстана по нотариальному согласию родителей в сопровождении команды Zeen, при этом школьники не остались без присмотра. Также сообщается, что школьники, прибывшие на олимпиаду, находятся в безопасности и продолжают участие в мероприятии. Их возвращение в Кыргызстан ожидается 25 апреля», — сообщили в Минобразования.

При этом в ведомстве не сообщили какой-либо информации о задержанном преподавателе, отметив, что продолжают следить за ситуацией и находятся на связи с Министерством иностранных дел и посольством КР в Турции.

Также Министерство образования призвало частные организации, занимающиеся проведением олимпиад, конкурсов и других мероприятий с участием школьников и студентов, учитывать ситуацию в странах проведения и во избежание возможных инцидентов согласовывать такие мероприятия с соответствующими региональными подразделениями ведомства.

Читайте по теме Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания

Ранее Министерство иностранных дел подтвердило, что в Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусейна Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных учителя сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез шестерых своих учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь.

Свою первую школу в Кыргызстане государственный образовательный фонд Турции «Маариф» (Türkiye Maarif Vakfı) открыл в 2021 году. В начале 2025-го стало известно, что ему перешли образовательные учреждения, которые ранее входили в сеть «Сапат», работавшую в КР с 1992 года под названием «Себат».