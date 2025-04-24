00:50
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Общество

Задержание учителя из КР в Турции: школьники не остались без присмотра

Министерство образования и науки Кыргызстана распространило заявление относительно сообщений о задержании в Турции преподавателя из Каракола.

В ведомстве отметили, что не имеют отношения к процессу выезда и участия школьников в Международной олимпиаде по математике в Турции и все организационные вопросы осуществлялись частной образовательной компанией Zeen Education.

«Согласно официальному комментарию директора компании Zeen Education Айнуры Мамашарип, делегация из Кыргызстана 20 апреля прибыла в Анталию в составе 36 школьников, 4 родителей, 3 преподавателей по приглашению организаторов. Школьники выехали из Кыргызстана по нотариальному согласию родителей в сопровождении команды Zeen, при этом школьники не остались без присмотра. Также сообщается, что школьники, прибывшие на олимпиаду, находятся в безопасности и продолжают участие в мероприятии. Их возвращение в Кыргызстан ожидается 25 апреля», — сообщили в Минобразования.

При этом в ведомстве не сообщили какой-либо информации о задержанном преподавателе, отметив, что продолжают следить за ситуацией и находятся на связи с Министерством иностранных дел и посольством КР в Турции.

Также Министерство образования призвало частные организации, занимающиеся проведением олимпиад, конкурсов и других мероприятий с участием школьников и студентов, учитывать ситуацию в странах проведения и во избежание возможных инцидентов согласовывать такие мероприятия с соответствующими региональными подразделениями ведомства.

Читайте по теме
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания

Ранее Министерство иностранных дел подтвердило, что в Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусейна Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных учителя сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез шестерых своих учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь. 

Свою первую школу в Кыргызстане государственный образовательный фонд Турции «Маариф» (Türkiye Maarif Vakfı) открыл в 2021 году. В начале 2025-го стало известно, что ему перешли образовательные учреждения, которые ранее входили в сеть «Сапат», работавшую в КР с 1992 года под названием «Себат».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327258/
просмотров: 3074
Версия для печати
Материалы по теме
Награждены лучшие предприятия Кыргызстана: кабмин вручил премии «Сапат»
Руслан Казакбаев обсудил с турецким депутатом сеть школ «Сапат»
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания
Родители учеников «Сапата» просят президента сохранить преподавательский состав
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». МОиН призывает родителей к спокойствию
Передача школ «Сапат». Фонд «Маариф» обещает привлечь $2,5 миллиона инвестиций
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители боятся за безопасность девочек
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители опасаются срыва учебы
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Преподавательский состав не уволят
Имущество «Сапат» передано турецкому фонду «Маариф»
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
График работы центров обслуживания &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;майские праздники График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
25 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 апреля, четверг
23:39
В Японии 2,2 миллиона человек встали в очередь на консоль Nintendo Switch 2
22:00
Хочу разбогатеть, но не получается. Топ-10 вредных финансовых привычек
21:49
Цифровую платформу для изучения кыргызского языка презентовали на Иссык-Куле
21:35
Фигурантам дела социал-демократов дали по 3 года пробационного надзора
21:23
Искусственный интеллект меняет систему безопасности и охраны труда