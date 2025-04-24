Трио «Номад» представит Кыргызстан на музыкальном конкурсе «Интервидение»

Накануне в Бишкеке состоялся национальный отборочный тур международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Победителем стало трио «Номад», в состав которого входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев.

В конкурсе приняли участие 14 исполнителей, представивших 12 музыкальных номеров. Победителей определило жюри, в состав которого вошли известные артисты Кыргызстана и профессионалы в области музыки. Председателем жюри выступил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков.

В прямом эфире зрители могли выбрать исполнителя в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал Урмат Токомбаев, которому вручили 150 тысяч сомов.

Напомним, 3 февраля лидер России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение». Ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был создан Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.