00:50
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Общество

Трио «Номад» представит Кыргызстан на музыкальном конкурсе «Интервидение»

Накануне в Бишкеке состоялся национальный отборочный тур международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Победителем стало трио «Номад», в состав которого входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев.

В конкурсе приняли участие 14 исполнителей, представивших 12 музыкальных номеров. Победителей определило жюри, в состав которого вошли известные артисты Кыргызстана и профессионалы в области музыки. Председателем жюри выступил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков.

В прямом эфире зрители могли выбрать исполнителя в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал Урмат Токомбаев, которому вручили 150 тысяч сомов.

Напомним, 3 февраля лидер России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение». Ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был создан Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327252/
просмотров: 2156
Версия для печати
Материалы по теме
Поэзией и не пахнет. Почему не удалось с первого раза выбрать новый гимн
Имамов Кыргызстана проверят на знание Правил дорожного движения
Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс
Шанс есть. В КР пройдет конкурс на должности руководителей 22 медорганизаций
Кыргызстанец занял первое место в хореографическом фестивале в Бурятии
На музыкальный конкурс «Интервидение» выделили 750 миллионов рублей
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
Новый гимн. На конкурс поступило 564 работы, из них зарегистрирована 91
Конкурс «Приношение русской музыке» проходит в Бишкеке
Ректор БГУ имени Карасаева покинул свой пост. Объявлен конкурс на эту должность
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
График работы центров обслуживания &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;майские праздники График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
25 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 апреля, четверг
23:39
В Японии 2,2 миллиона человек встали в очередь на консоль Nintendo Switch 2
22:00
Хочу разбогатеть, но не получается. Топ-10 вредных финансовых привычек
21:49
Цифровую платформу для изучения кыргызского языка презентовали на Иссык-Куле
21:35
Фигурантам дела социал-демократов дали по 3 года пробационного надзора
21:23
Искусственный интеллект меняет систему безопасности и охраны труда