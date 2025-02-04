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Общество

Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Глава государства распорядился провести в 2025-м в Москве и одноименной области международный музыкальный конкурс «Интервидение».

Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Создать «Интервидение» в текущем году предложила министр культуры России Ольга Любимова.

Отметим, что ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.

В 2022-м РФ была исключена из Евровещательного союза (ЕВС), что делает невозможным участие страны в последующих конкурсах «Евровидение», а также их трансляции.

«Евровидение» — это конкурс эстрадной песни среди государств — членов ЕВС. Он проходит каждый год начиная с 1956-го. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив).

Конкурс транслируется в прямом эфире. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования телезрителей и жюри. В голосовании участвуют все государства, выступавшие в финале и полуфинале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318810/
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