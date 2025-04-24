Вытяжку ресторана вывели к дому в микрорайоне «Улан». Комментарий главы МТУ

Начальник муниципального территориального управления № 10 Октябрьского района Бишкека Эсен Качкимбаев прокомментировал жалобу горожан на вытяжку и генераторы ресторана «Салкын Тор» в микрорайоне «Улан».

Напомним, житель одного из домов микрорайона жаловался, что в процессе реконструкции ресторана «Салкын Тор» вытяжки заведения вывели вплотную к многоэтажке. Кроме того, с задней стороны заведения установили два больших генератора, которые, по мнению жителей, будут приносить неудобства из-за сильного гула во время работы.

Глава МТУ пояснил, что 22 апреля провел встречу с жителями дома № 7 микрорайона «Улан» и владельцем ресторана.

«Я организовал им встречу для конструктивного диалога. Хозяин ресторана тогда рассказал, что ничего нового там не выстраивал и не устанавливал. Вытяжка и раньше там была, и выходила с задней стороны здания. Во время ремонта ресторана, вытяжки всего лишь обновили, и на сегодняшний день работы не закончены. Там вывели трубы — их будут еще поднимать вверх и изолировать. Кроме того, эта вытяжка будет работать, только когда будут варить мясо. Жечь дрова и уголь, как раньше, не будут — планируется использование газа», — пояснил Качкимбаев.

Кроме того, установленные генераторы будут работать только в экстренных случаях, когда не будет электричества, а вокруг них планируется возведение конструкции с звукоизолирующим покрытием.

Глава МТУ отметил, что ремонтные работы здания ресторана еще не закончены и рано делать какие-либо выводы. А если после запуска увеселительного заведения от местных жителей будут конструктивные претензии и замечания, то будут приняты соответствующие меры.