В микрорайоне «Улан» вытяжки ресторана вывели впритык к дому

Жители одного из домов столичного микрорайона «Улан» жалуются, что в процессе реконструкции ресторана «Салкын Тор» вытяжки заведения вывели вплотную к многоэтажке.

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Ресторан расположен по улице 7 Апреля на пересечении с улицей Ахунбаева. Кроме того, с задней стороны заведения установили два больших генератора, которые, по мнению жителей, будут приносить неудобства из-за сильного гула во время работы. Жители просят соответствующие органы проверить ресторан «Салкын Тор» на наличие разрешительных документов на такую реконструкцию.