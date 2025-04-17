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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, несколько фильмов ужасов, а также российское героическое фэнтези.

1
«Сүйүнчү» (комедия)

Бывшие одноклассницы когда-то поклялись быть подругами навсегда, но взрослая жизнь, семейные заботы и рутина сделали их встречи редкими. Они решают устроить поездку на Иссык-Куль с мужьями. Но из-за схода лавины дороги перекрыты, и гости оказываются в ловушке. Атмосфера накаляется, старые обиды всплывают, и напряжение растет.

2
«Патруль» (комедия)

На этот раз вселенная «Патруль» переносится в город Семей, где ожидается визит президента. Шеф поручает сопровождение кортежа элитным полицейским Диме и Ренату, а привычно неуклюжим Серику, Медету, Олжасу и остальным приказывает держаться подальше. Но наши герои не собираются сдаваться, ведь сопровождать главу государства — их заветная мечта.

3
«Микки Монстр» (ужасы)

Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нем монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.

4
«Джунгли Юрского периода» (мультфильм)

Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.

5
«Кракен» (фантастика)

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы.

6
«Грешники» (ужасы)

Братья-близнецы пытаются начать новую жизнь и возвращаются в родной город, надеясь оставить прошлое позади. Однако они сталкиваются с еще более мрачным злом, которое уже ждет их возвращения.

7
«Коллекционер душ» (триллер)

Малайзия, 2006 год. Ли Хань работает уборщицей в женской школе, где учится ее дочь Юйтун. Девочка не разговаривает, из-за чего над ней издеваются старшеклассницы, в том числе дочь директора учебного заведения. Когда три из них бесследно исчезают, а тело директорской дочки падает с потолка актового зала прямо во время репетиции, Юйтун пропадает. 

8
«Дожить до рассвета» (ужасы)

Прошел год с тех пор, как Мелани, сестра Кловер, исчезла при загадочных обстоятельствах. Чтобы найти ответы, она с друзьями отправляется на поиски. Исследуя заброшенный центр, они сталкиваются с убийцей в маске. Один за другим друзья погибают, но просыпаются в начале того же вечера и переживают все заново. Застряв во временной петле, друзья вынуждены переживать кошмар снова и снова. 

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326291/
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