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Общество

Юра Борисов, «Звездные войны» и мультсериал. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (21-27 апреля) выйдут несколько новых сериалов, а также продолжение старых.

Среди них драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях, сериал из франшизы «Звездные войны», а также продолжение психологического триллера по мотивам книг Кэролайн Кепнес.

1
«Андор», боевик, второй сезон (22 апреля)

Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления. Шоу является приквелом фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

2
«Беспринципные в Питере», комедия, первый сезон (24 апреля)

После крупной ссоры Валя уезжает с Патриков в Питер и велит Хадякову не приближаться к ней на пушечный выстрел. Генерал пытается забыться в работе и командировках, но ни в чем не находит радости и все глубже погружается в хандру, чем вызывает тревогу и у своих соратников, и у дочери Веры.

3
«Ты», драма, пятый сезон (24 апреля)

Сюжет крутится вокруг Джо Голдберга, искусного манипулятора, способного ради достижения своей цели пойти и на убийство. Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться своей счастливой жизнью, пока его идеальная жизнь не оказывается под угрозой из-за призраков прошлого и его собственных темных желаний.

4
«Этуаль», драма, первый сезон (24 апреля)

Нью-Йорк и Париж — два города, связанные общей страстью к искусству. Когда два легендарных балетных театра оказываются на грани кризиса, их руководство решается на смелый эксперимент: обменяться ведущими танцорами. Захватывающая драма от создателей «Удивительной миссис Мейзел».

5
«УдивЛа», мультфильм, второй сезон (25 апреля)

Продолжение истории о покинувшей свое подземное убежище Зие.

6
«Урок», драма, первый сезон (25 апреля)

Вечно бунтующий, свободолюбивый Антон раньше был успешным музыкантом, но жизнь молодого человека изменила авария, в которой погибла его девушка Лиза. Антон провел год в наркологической клинике, а теперь возвращается в родной город, где его встречает старший брат Константин. Там Антон устраивается учителем в школе.

7
«Перекресток Салливанов», драма, третий сезон (27 апреля)

После того как личная и профессиональная жизнь нейрохирурга Мэгги Салливан ввергнута в смятение, она возвращается домой, в Салливанс-Кроссинг. Находясь там, Мэгги вынуждена ориентироваться в своем непростом настоящем, одновременно сталкиваясь с болезненным прошлым, которое она долгие годы предпочитала игнорировать.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (14-20 апреля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326387/
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