Юра Борисов, «Звездные войны» и мультсериал. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (21-27 апреля) выйдут несколько новых сериалов, а также продолжение старых.
Среди них драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях, сериал из франшизы «Звездные войны», а также продолжение психологического триллера по мотивам книг Кэролайн Кепнес.
Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления. Шоу является приквелом фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
После крупной ссоры Валя уезжает с Патриков в Питер и велит Хадякову не приближаться к ней на пушечный выстрел. Генерал пытается забыться в работе и командировках, но ни в чем не находит радости и все глубже погружается в хандру, чем вызывает тревогу и у своих соратников, и у дочери Веры.
Сюжет крутится вокруг Джо Голдберга, искусного манипулятора, способного ради достижения своей цели пойти и на убийство. Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться своей счастливой жизнью, пока его идеальная жизнь не оказывается под угрозой из-за призраков прошлого и его собственных темных желаний.
Нью-Йорк и Париж — два города, связанные общей страстью к искусству. Когда два легендарных балетных театра оказываются на грани кризиса, их руководство решается на смелый эксперимент: обменяться ведущими танцорами. Захватывающая драма от создателей «Удивительной миссис Мейзел».
Продолжение истории о покинувшей свое подземное убежище Зие.
Вечно бунтующий, свободолюбивый Антон раньше был успешным музыкантом, но жизнь молодого человека изменила авария, в которой погибла его девушка Лиза. Антон провел год в наркологической клинике, а теперь возвращается в родной город, где его встречает старший брат Константин. Там Антон устраивается учителем в школе.
После того как личная и профессиональная жизнь нейрохирурга Мэгги Салливан ввергнута в смятение, она возвращается домой, в Салливанс-Кроссинг. Находясь там, Мэгги вынуждена ориентироваться в своем непростом настоящем, одновременно сталкиваясь с болезненным прошлым, которое она долгие годы предпочитала игнорировать.
Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (14-20 апреля), можно посмотреть здесь.