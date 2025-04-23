06:39
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Обвинения в вербовке: что известно о фигурантах дела

17 апреля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали Наталью Секерину, сотрудницу Русского дома в Оше, по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.

19 апреля Первомайский районный суд Бишкека постановил заключить Секерину под стражу на два месяца. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 УК КР, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью их использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности.

В рамках того же дела задержан Сергей Лапушкин, сотрудник пресс-службы мэрии Оша. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.

Информация о фигурантах дела остается ограниченной. 24.kg собрало все доступные на данный момент сведения о Наталье Секериной и Сергее Лапушкине — одних из задержанных в южной столице.

Кто такая Наталья Секерина?

Согласно официальному заявлению Русского дома, Наталья Викторовна Секерина работает в организации с июля 2024 года. Она отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

Наталье Секериной 35 лет. В 2014-м она окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «PR-менеджмент», факультет международной журналистики.

В том же году приняла участие в конкурсе «Мисс Интернет Кыргызстана». Архивная страница с анкетой и фотографиями участницы сохранилась на платформе web.archive.org. На момент подготовки материала оригинальная публикация на сайте Limon.kg была недоступна.

со страницы в Instagram
Фото со страницы в Instagram. Наталья Секерина

В 2021-м Наталья Секерина баллотировалась в Ошский городской кенеш от партии «Келечек-Будущее». По итогам голосования политорганизация набрала 610 голосов — это 0,55 процента от общего числа проголосовавших. Мандатов партия не получила.

Согласно данным сервиса OsOO, Секерина числится директором в двух организациях:

  • ОсОО «Аймак Пресс», зарегистрированном в сентябре 2021 года;
  • общественном объединении «Мост поколений», зарегистрированном в декабре того же года.

Известно также, что Наталья Секерина состоит в браке. Ее супруг Сергей Назаров работает в туристической сфере.

Кто такой Сергей Лапушкин?

О втором задержанном — Сергее Алексеевиче Лапушкине — в открытых источниках информации значительно меньше.

Родился 14 мая 1984 года.

В своем личном профиле в Facebook публикует преимущественно фотографии и видео, связанные с работой в мэрии Оша.

По данным Агентства по гарантии качества в сфере образования EdNet, принимал участие в работе экспертной комиссии. В официальных документах значится как главный специалист отдела информационного обеспечения муниципалитета южной столицы.

Также, согласно постам Русского дома в Facebook, Сергей Лапушкин участвовал в международной премии «Честный взгляд». Первая церемония награждения состоялась в 2022-м.

со страницы Русского дома в Facebook
Фото со страницы Русского дома в Facebook. Сергей Лапушкин.

Мэрия города также прокомментировала задержание своего сотрудника.

«Увели его прямо с работы сотрудники правоохранительных органов, сказав: «Ты должен пойти с нами». Пояснили, что забрали его для расследования. После этого мы не смогли получить никакой информации, — сообщил глава пресс-службы муниципалитета. — Когда мы спросили его о случившемся, он ничего не ответил. Лишь вчера мы узнали причину. Ничего такого мы не замечали — у него были хорошие отношения с людьми в городе. Возможно, у правоохранительных органов есть доказательства. Мы не можем это комментировать».

24.kg смогло связаться с бывшим коллегой Сергея Лапушкина, с которым они работали вместе в 2021-2022 годах. По его словам, Лапушкин работает в мэрии Оша не менее десяти лет.

Он охарактеризовал Сергея как коммуникабельного и спокойного человека, хорошо владеющего кыргызским языком — не хуже носителей.

Источник также отметил, что, вероятно, Лапушкин родился и всю жизнь прожил в южной столице, так как, насколько ему известно, все его одноклассники и друзья также живут в Оше. Близких родственников у него, по словам собеседника, нет, за исключением брата-близнеца.

По делу о вербовке наемников задержаны четыре человека, однако правоохранительные органы пока не раскрывают имена двух других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327116/
просмотров: 3274
Версия для печати
Материалы по теме
Русский дом в Бишкеке прокомментировал задержание своей сотрудницы
По делу о вербовке кыргызстанцев арестована сотрудница Русского дома в Оше
Вербовали новых адептов. В Бишкеке задержаны приверженцы «Хизб ут-Тахрира»
В Кыргызстане задержали вербовщиков, призывавших участвовать в войне в Украине
Традиционная «Среднеазиатская романсиада» пополнилась новой номинацией
В Джалал-Абаде задержаны адепты «Йакын Инкар». У одного нашли наркотики
Мигрантов призвали не поддаваться вербовке для участия в терактах в России
Преподаватели Петрозаводского госуниверситета провели цикл гостевых лекций в Оше
Кыргызстанца задержали по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии
Вышел в свет документальный фильм «Культура наций. Россия — Кыргызстан»
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Орнитологи зафиксировали в&nbsp;Чуйской области редкую птицу из&nbsp;Красной книги Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
24 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 апреля, среда
23:41
Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2
22:41
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
22:26
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
22:22
В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
22:00
Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях