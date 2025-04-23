Обвинения в вербовке: что известно о фигурантах дела

17 апреля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали Наталью Секерину, сотрудницу Русского дома в Оше, по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.

19 апреля Первомайский районный суд Бишкека постановил заключить Секерину под стражу на два месяца. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 УК КР, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью их использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности.

В рамках того же дела задержан Сергей Лапушкин, сотрудник пресс-службы мэрии Оша. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.

Информация о фигурантах дела остается ограниченной. 24.kg собрало все доступные на данный момент сведения о Наталье Секериной и Сергее Лапушкине — одних из задержанных в южной столице.

Кто такая Наталья Секерина?

Согласно официальному заявлению Русского дома, Наталья Викторовна Секерина работает в организации с июля 2024 года. Она отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

Наталье Секериной 35 лет. В 2014-м она окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «PR-менеджмент», факультет международной журналистики.

В том же году приняла участие в конкурсе «Мисс Интернет Кыргызстана». Архивная страница с анкетой и фотографиями участницы сохранилась на платформе web.archive.org. На момент подготовки материала оригинальная публикация на сайте Limon.kg была недоступна.

Фото со страницы в Instagram. Наталья Секерина

В 2021-м Наталья Секерина баллотировалась в Ошский городской кенеш от партии «Келечек-Будущее». По итогам голосования политорганизация набрала 610 голосов — это 0,55 процента от общего числа проголосовавших. Мандатов партия не получила.

Согласно данным сервиса OsOO, Секерина числится директором в двух организациях:

ОсОО «Аймак Пресс», зарегистрированном в сентябре 2021 года;

общественном объединении «Мост поколений», зарегистрированном в декабре того же года.

Известно также, что Наталья Секерина состоит в браке. Ее супруг Сергей Назаров работает в туристической сфере.

Кто такой Сергей Лапушкин?

О втором задержанном — Сергее Алексеевиче Лапушкине — в открытых источниках информации значительно меньше.

Родился 14 мая 1984 года.

В своем личном профиле в Facebook публикует преимущественно фотографии и видео, связанные с работой в мэрии Оша.

По данным Агентства по гарантии качества в сфере образования EdNet, принимал участие в работе экспертной комиссии. В официальных документах значится как главный специалист отдела информационного обеспечения муниципалитета южной столицы.

Также, согласно постам Русского дома в Facebook, Сергей Лапушкин участвовал в международной премии «Честный взгляд». Первая церемония награждения состоялась в 2022-м.

Фото со страницы Русского дома в Facebook. Сергей Лапушкин.

Мэрия города также прокомментировала задержание своего сотрудника.

«Увели его прямо с работы сотрудники правоохранительных органов, сказав: «Ты должен пойти с нами». Пояснили, что забрали его для расследования. После этого мы не смогли получить никакой информации, — сообщил глава пресс-службы муниципалитета. — Когда мы спросили его о случившемся, он ничего не ответил. Лишь вчера мы узнали причину. Ничего такого мы не замечали — у него были хорошие отношения с людьми в городе. Возможно, у правоохранительных органов есть доказательства. Мы не можем это комментировать».

24.kg смогло связаться с бывшим коллегой Сергея Лапушкина, с которым они работали вместе в 2021-2022 годах. По его словам, Лапушкин работает в мэрии Оша не менее десяти лет.

Он охарактеризовал Сергея как коммуникабельного и спокойного человека, хорошо владеющего кыргызским языком — не хуже носителей.

Источник также отметил, что, вероятно, Лапушкин родился и всю жизнь прожил в южной столице, так как, насколько ему известно, все его одноклассники и друзья также живут в Оше. Близких родственников у него, по словам собеседника, нет, за исключением брата-близнеца.

По делу о вербовке наемников задержаны четыре человека, однако правоохранительные органы пока не раскрывают имена двух других.