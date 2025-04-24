В Бишкеке 24 апреля облачно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Саринжи-Бокой, Огуз-Ата, Саманчы-Жолу, Каховская, Тимура Фрунзе, Проектируемая, Алыкулова, Гагарина), «Ынтымак», «Ала-Арча», «Чон-Арык» (улицы Садырбаева, Подольская, Выставочная, Семетей, Волоколамская, Боз-Болток), отрезки переулка Тихвинского, улиц Васильева, Тулебердиева, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская, Новая, Андижанская, ЦСМ № 10, наркологический диспансер);

9.30-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Бегматова, Каркыра, Кожояр, Сары-Жаз, Кара-Жыгач, Эркин, Оберон, Ысык-Кол);

9.00-17.30 — отрезки улиц Артемовской, Армейской, Кийизбаева, Передовой, Айтматова, Заречной, Карской, Линейной, переулок Таймырский;

8.00-17.00 — отрезок улицы Асаналиева, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 18;

13.00-17.00 — отрезки переулков Смоленского, Лагерного, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4);

9.00-13.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лущихина, Тимура Фрунзе, Лумумбы, Профсоюзной.

9.00-00.00 — районы, ограниченные:

проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Кулатова, Панфилова, Горького, Минина, Пожарского;

проспектом Манаса, улицами Боконбаева, Исанова, железной дорогой;

проспектом Чингиза Айтматова, улицами Балтагулова, Юдахина, Алтымышева, Матыева, Льва Толстого. Подробнее

Памятные даты

В Кыргызстан прибыл первый эшелон с членами «Интергельпо» Фото из архива 24.kg. Члены чехословацкого кооператива «Интергельпо», 1925 год

В апреле 1925 года, ровно 100 лет назад, на железнодорожную станцию «Пишпек» (тогда еще Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР) прибыл первый эшелон с членами чехословацкого кооператива «Интергельпо» (для «взаимопомощи»). Чешские коммунисты (И.Самуэль, Р.Маречек), откликнувшиеся на призыв вождя мирового пролетариата помочь молодой стране советов и организовавшие в городе Жилине промысловый кооператив, безоглядно поехали закладывать фундамент промышленности далекого и экзотического для них Кыргызстана.

Вскоре они построят жилые дома, школу, амбулаторию. Трудно поверить, но даже первый парк отдыха (впоследствии парк Фучика), клуб, танцплощадка и первый кегельбан создавались у нас их руками.

О судьбах членов «Интергельпо» 24.kg в 2014-м рассказала Алла Ланичек.

Международный день солидарности молодежи

Фото 24.kg

Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

День рождения газировки

В 1833 году в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем газированной воды.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Азиз Нарынбаев

Фото из интернета. Азиз Нарынбаев

Родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968 года работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968-го назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Редактор перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015 года.

Родился кинооператор Манасбек Мусаев

Родился 24 апреля 1942 года в Нарыне. Окончил операторский факультет ВГИК (1970). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979). Народный артист Кыргызской Республики (1991).

С 1970-го — оператор-постановщик киностудии «Киргизфильм» на студии «Киргизтелефильм».

Снимал сюжеты для киножурналов «Советская Киргизия» и «Новости дня», игровые и документальные фильмы «Помнить и знать» (1969), «Муке» (1970), «Высокое напряжение» (1971).

Куда сходить

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