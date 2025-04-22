Буллинга не было. Вице-мэр о смерти школьницы в Бишкеке

Буллинга в школе № 31 не было. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

Напомним, 15 апреля между семиклассниками 14-летним А.А. и 15-летней А.А. возник конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку, и та потеряла сознание. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

«Она прибыла через восемь минут. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Ведется следствие, но известно, что буллинга, рэкетирства и драки не было. К сожалению, это трагический несчастный случай», — сказала Виктория Мозгачева.

Директор школы № 31 Татьяна Омурзакова отметила, что на перемене между мальчиком и девочкой произошла словесная перепалка, затем зашла учитель (студентка третьего курса) и начала урок.

«Она хотела включить интерактивную панель, но, вспомнив, что нет ноутбука, попросила одного мальчика сходить в соседний класс. Она буквально выглянула за дверь, показав ему кабинет, не выходя из класса. За 12 секунд и произошел инцидент между мальчиком и девочкой. Девочка его пнула, а мальчик ударил ее в грудь. Учительница повернулась: девочка стоит у доски и падает. Оба учились на хорошо и отлично, на учете не состояли», — добавила директор.

Она посетовала, что психолога в школе нет уже год: не идут желающие.

Депутаты отметили, что нужно повышать квалификацию педагогов — они должны быть готовыми к урокам и не отвлекаться от процесса.

Возбуждено уголовное дело. Экспертизы назначены, результатов пока нет.