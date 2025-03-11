12-летнее обучение: в Бишкеке первоклассников будут учить на базе детсадов

В связи с переходом на 12-летнее образование первоклассников в Бишкеке планируют обучать на базе детских садов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор столичного департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, в 2024/25 учебном году по столице обучается 24,8 тысячи первоклассников.

«В сентябре планируется около 25 тысяч детей принять во второй класс и около 23 тысяч — в первый. Поскольку в общеобразовательных школах мы не сможем разместить всех детей, согласовываем с Минобразования вопрос их обучения на базе детсадов. Здания будут бесплатными, в аренду брать нельзя, потому что и школы, и детские сады — муниципальные», — сказала Рахат Мусаева.

Она отметила, что дети до обеда будут обучаться по расписанию, а после обеда по желанию родителей могут оставаться в садике до вечера.

Уточняется, что в Бишкеке 120 школ, в которых обучается более 238 тысяч детей.

Напомним, на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.