К югу от Каира археологи нашли гробницу сына фараона Усеркафа — принца и первого правителя V династии Древнего Египта, а также статую фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

«Совместная египетская миссия под руководством Высшего совета по древностям и Фонда древностей и наследия имени Захи Хавасса обнаружила гробницу принца Усерефры, сына царя Усеркафа, первого царя V династии Древнего царства, во время работы на археологическом объекте Саккара, а также многочисленные важные археологические находки этой эпохи и более поздних периодов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обнаруженный археологический памятник содержит множество иероглифических надписей. Многие из них описывают имя и титулы покойного принца. Среди них встречается, например, «наследный принц, правитель регионов Буто и Нехбет, королевский писец, министр, судья и священнослужитель».

Во время раскопок ученые увидели ложную дверь из розового гранита высотой почти 5 метров и шириной чуть больше 1 метра. В Высшем совете по делам древностей отметили, что ложные двери такого размера раньше нигде не встречались.