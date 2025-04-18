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Общество

Ряду госорганов построят новые здания

Кабмин принял постановление от 14 апреля 2025 года, определяющее меры по строительству государственных административных зданий на территории города Бишкека.

Согласно постановлению, государственное предприятие «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента определено генеральным подрядчиком по проектированию и строительству зданий для следующих организаций:

  • Генеральной прокуратуры;
  • Государственной налоговой службы при Министерстве финансов;
  • Государственного учреждения «Кызмат»;
  • Бишкекского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

ГП «Кыргызстройсервис» поручено в установленном порядке обеспечить проектирование и строительство указанных объектов с применением технологии параллельного проектирования и строительства, а также разработать проектно-сметную документацию в соответствии с установленными требованиями.

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства поручено оказать содействие в получении градостроительной и разрешительной документации, проведении экспертизы и приемке завершенных объектов в эксплуатацию.

Министерство экономики и коммерции должно включить данные объекты в реестр национальных и государственных инвестиционных проектов.

Напомним, что в Бишкеке намерены построить правительственный городок. 

Ранее первый зампредседателя кабмина Данияр Амангельдиев сообщал, что административный комплекс будет состоять из 19 девятиэтажных зданий, в каждом из которых разместится один государственный орган.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326501/
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