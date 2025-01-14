В Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком

Государственное предприятие «Кыргызстройсервис», находящееся в ведении управления делами президента, назначено генеральным подрядчиком строительства административного комплекса в Бишкеке. Соответствующее постановление 10 января подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, «Кыргызстройсервис» будет заниматься проектированием и строительством государственного административного комплекса и здания конгресс-холла на территории столицы, а также разработкой проектно-сметной документации объектов.

Министерству финансов поручено изыскать источники финансирования возведения на основании проектно-сметной документации, а Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — содействовать предприятию в получении разрешительных документов на возведение, проведении необходимых экспертиз и вводе зданий в эксплуатацию.

Ранее первый зампредседателя кабмина Данияр Амангельдиев сообщал, что административный комплекс будет состоять из 19 девятиэтажных зданий, каждое из которых разместит один государственный орган.

Комплекс планируется построить напротив «Ынтымак Ордо».

Что известно о генподрядчике

ГП «Кыргызстройсервис» учреждено 19 июля 2006 года. Основной задачей предприятия является выполнение функций генерального заказчика для особо важных и режимных государственных объектов, финансируемых из бюджета. ГП действует на основе полного хозяйственного расчета, обеспечивая проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов.

С июня 2024 года директором «Кыргызстройсервиса» является Алмаз Акматов, ему 35 лет.

Фото аки-пресса. Директор ГП «Кыргызстройсервис» Алмаз Акматов.

Предприятие в основном занималось строительством объектов на территории госрезиденции «Ала-Арча». В 2022-м «Кыргызстройсервис» назначен ответственным за реализацию проекта строительства нового здания администрации главы государства — «Ынтымак Ордо». В 2023 году кабмин освободил подрядчиков, задействованных в этом проекте от налогов, включая ГП «Кыргызстройсервис».

В 2024-м предприятие выступало генеральным подрядчиком в строительстве нового микрорайона в Бишкеке на месте бывшей колонии № 47.