Мэрия провела рейд против стихийной торговли на Ошском рынке

Муниципальная инспекция мэрии провела рейд против стихийной торговли по периметру ТРК «Ош базары». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
В ходе проверок по улице Бейшеналиевой от улицы Рыскулова до улицы Московской сотрудники очистили стихийные точки от предметов, сопутствующих торговле. На месте составлены гарантийные письма и выписаны протоколы.
Первый рейд против стихийной торговли проведен на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой, второй — по проспекту Чуй от бульвара Молодой Гвардии до улицы Бейшеналиевой. Во время третьего очистили блошиный рынок и перенесли на улицу Фучика.