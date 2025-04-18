Мэрия провела рейд против стихийной торговли на Ошском рынке

Муниципальная инспекция мэрии провела рейд против стихийной торговли по периметру ТРК «Ош базары». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ходе проверок по улице Бейшеналиевой от улицы Рыскулова до улицы Московской сотрудники очистили стихийные точки от предметов, сопутствующих торговле. На месте составлены гарантийные письма и выписаны протоколы.

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Отмечается, что инспекция неоднократно выдавала предписания об устранении несанкционированной торговли, проводила рейды днем и ночью. Несмотря на это, некоторые лица систематически осуществляли несанкционированные действия. Кроме того, стихийные торговцы, заключившие договоры на продажу внутри ТРК «Ош базары», используют свои локации как складское помещение, продолжая осуществлять деятельность в неустановленных местах.

Первый рейд против стихийной торговли проведен на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой, второй — по проспекту Чуй от бульвара Молодой Гвардии до улицы Бейшеналиевой. Во время третьего очистили блошиный рынок и перенесли на улицу Фучика.