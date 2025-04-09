Мэр столицы Айбек Джунушалиев проинспектировал территорию ТРК «Ош базары» с целью оценки состояния рынка и дальнейших работ по ее благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, на сегодня муниципальная инспекция выдала 971 уведомление о прекращении стихийной торговли. Управление по контролю за землепользованием демонтировало 33 объекта облегченного типа, 22 рекламные конструкции. «Бишкекзеленстрой» очистил 3,5 километра русла реки Ала-Арчи и вывез 28 тысяч 668 тонн мусора.

«Глава города поручил МП «Бишкекасфальтсервис» устранить дефекты на улице Токтогула при строительстве тротуара, МП «Бишкекзеленстрой» — озеленить территорию и провести санитарную обрезку деревьев. Блошиный рынок будет располагаться на улице Фучика, от улицы Московской до АЗС по обе стороны исключительно по субботам и воскресеньям. Для продавцов барахолки разработают единые правила», — отчитались в мэрии.