Суд наложил арест на жилье журналистки Канышай Мамыркуловой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

По ее данным, это единственное жилье Канышай Мамыркуловой.

Напомним, журналистку задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта журналистку по решению суда арестовали на время следствия — до 19 мая. Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.