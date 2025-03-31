Генпрокуратура России просит суд приостановить действие запрета «Талибана»

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой отменить запрет на деятельность «Талибана» на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Российское слушание назначено на 17 апреля и пройдет в закрытом режиме.

На прошлой неделе министерства иностранных дел и юстиции Москвы направили президенту Владимиру Путину обращение с призывом исключить «Талибан» из российского списка террористических организаций.

«Верховный суд получил и принял к рассмотрению административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан», включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — добавили в Верховном суде.

«Талибан» добавлен в черный список России в 2003 году за поддержку сепаратистов на Северном Кавказе. Однако после того, как радикальная исламистская группировка захватила Афганистан в 2021 году, Москва постепенно углубила дипломатическое взаимодействие с «Талибаном», принимая делегации для переговоров и даже разрешая его участие в международных форумах.

Владимир Путин назвал группировку «надежным союзником», добавив, что движение может помочь России в борьбе с «Исламским государством».

28 декабря 2024 года российский лидер подписал закон, разрешающий временно приостанавливать запреты на деятельность организаций, включенных в список террористических.