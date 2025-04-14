Снос домов на улице Навои в Оше. Правозащитница просит остановить хайп

В минувшие выходные в Оше начали сносить частные дома на улице Навои, перешедшие за красную линию.

В связи с этим правозащитница Гульгакы Мамасалиева сделала видеообращение. Она съездила на место и отмечает, что демонтаж объектов производится незаконно. По ее словам, у владельцев частных домов и бизнес-объектов есть правоустанавливающие документы.

«Они не выходили самовольно за красную линию. Они не сами строили дома. Жилье местным построили Государственная дирекция по восстановлению и развитию Оша и Джалал-Абада. В 2010 году, когда их дома сгорели, государство само определило красную линию и восстановило жилые объекты», — рассказала Гульгакы Мамасалиева.

Она подчеркивает, что у снесенного зоомагазина «Мадагаскар» также были документы и их подписывал действующий глава Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре.

«Привлекайте к ответственности тех, кто в свое время давал разрешение. Эти дома также находятся в заповедной зоне «Сулайман-Тоо». Соответственно, решение о сносе должно было быть согласовано с Минкультуры», — отмечает активистка.

Она напомнила, что президент Садыр Жапаров публиковал пост, где упоминал статью 15 Конституции, в которой написано:

— Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества для общественных и государственных нужд, определенных законом, осуществляется по решению суда путем предоставления справедливого и предварительного обеспечения возмещения стоимости этого имущества и убытков, причиненных в результате отчуждения имущества.

«Сейчас у них нет ни компенсации, ни договора. Перед месяцем Орозо на встрече с жителями мэр, оказывается, сказал, что будут денежные выплаты. Они ждали. За 33 года в истории Оша никогда не было такого произвола. Вернитесь в правовое поле. Это неправильно. Или у нового градоначальника такая жестокая политика? Остановите хайп», — сказала Гульгакы Мамасалиева.

В свою очередь мэр южной столицы Женишбек Токторбаев, комментируя демонтаж на улице Навои, отметил, что на этом месте только у двух-трех домов есть госакт о праве частной собственности. «Мы с ними провели личную беседу. Мы им либо выплатим компенсацию, либо предоставим равнозначный по цене земельный участок», — сказал он.

По словам мэра, улицу Навои преобразуют в проспект шириной 30 метров.

Ранее чиновники Оша показывали, какими хотят видеть улицы Айтиева и Навои. В мэрии сообщали, что разработан эскизный проект их благоустройства и озеленения.