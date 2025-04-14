Более 10 тысяч семей приобрели жилье после появления ГИК

В Кыргызстане с момента образования ГИК 10,5 тысячи семей приобрели жилье. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Тилек Джеембаев.

По его словам, половина из них приобретала жилье в рамках традиционного кредитования через банки-партнеры.

«С начала 2023 года по поручению президента КР ГИК сделала упор на строительство собственного фонда. Это обусловлено рядом факторов, в том числе ростом цен на недвижимость. Мы стали замечать, что за тот же объем выделяемых средств стали меньше охватывать семей, тогда приняли решение возводить собственное жилье, и оно не было ошибочным. Мы за меньший объем средств создаем собственное жилье и предоставляем нашим гражданам по социальной цене. И гражданам легко — стоимость ниже, что отражается на сумме ежемесячных платежей по погашению ипотечных обязательств», — сказал Тилек Джеембаев.

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Он отметил, что условия существенно облегчены и стали более гибкими. Во-первых, увеличен срок — с 15 до 25 лет, во-вторых, уменьшены процентные ставки для льготной, социальной категории граждан. Есть возможность брать ипотеку без первоначального взноса. Это привело к росту заявок от граждан.

«Госипотека стала более доступной, даже для молодых специалистов и многодетных семей. Вместе с этим наблюдаем рост доверия к государственной жилищной программе», — добавил Тилек Джеембаев.

Ранее сообщалось, что ипотечное жилье передается исключительно тем, кто стоит в очереди. Государство ввело возможность обмена квартир, если семья выросла и прежнее жилье стало тесным. При этом все ранее выплаченные средства засчитываются в счет новой квартиры.

Жилье, приобретенное у ГИК, нельзя перепродавать или использовать для бизнеса.