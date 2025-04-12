Санкт-Петербург безвозмездно передал МВД КР программное обеспечение «Антинар»

В Санкт-Петербурге в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Кыргызстану передали программное обеспечение «Антинар».

Пресс-служба МВД КР сообщает, что лицензия на использование программного обеспечения передана в качестве безвозмездной помощи.

Отмечается, что «Антинар» позволяет вести комплексный мониторинг наркоситуации, помогает формировать наиболее актуальные методы борьбы с распространением и употреблением наркотических веществ среди населения.

Основной целью использования системы является повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В администрации Санкт-Петербурга отметили, что впервые передали за границу собственную разработку Комитета по информатизации и связи.