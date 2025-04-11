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Общество

Реабилитация жертв репрессий. В НАН КР будет создана комиссия

Кабинет министров своим постановлением утвердил положение о Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Согласно документу, для организации работ по восстановлению гражданских прав жертв политических репрессий на территории КР в 19171953 годы будет создана комиссия при Институте истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР.

Также отмечается, что расходы должны осуществляться в пределах средств, предусмотренных для задействованных министерств и ведомств на соответствующие годы, и за счет иных источников, не запрещенных законодательством КР.

Ранее депутат Жанар Акаев заявил, что кабинет министров запаздывает с созданием комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Он отмечал, что комиссия должна была быть создана в течение трех месяцев после принятия закона.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» в конце 2024 года. Документ был подписан со второй попытки, в первый раз президент вернул законопроект с возражениями из-за финансовых вопросов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325753/
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