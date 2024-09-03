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Власть

Законопроект о реабилитации жертв репрессий президент вернул в ЖК с возражениями

Законопроект о реабилитации жертв репрессий президент вернул в Жогорку Кенеш с возражениями. Об этом сообщается на сайте парламента.

В возражениях Садыра Жапарова к проекту закона о реабилитации прав граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в 1918-1953 годах, указано: в справке-обосновании говорится, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования. В свою очередь Министерство финансов отмечает: проект закона предусматривает возмещение материального и морального вреда гражданам, пострадавшим в результате репрессий на территории Кыргызстана с 1917-го и впоследствии реабилитированным.

Напомним, депутаты утвердили формулировку, согласно которой единовременная компенсация будет равна десятикратному расчетному показателю плюс ежемесячная компенсация в размере 1 тысяча 500 сомов и медобслуживание в пределах госгарантий.

В Минфине проинформировали, что финансовые средства также понадобятся для работы комиссии по реабилитации, исследователей, на выплату государственных гарантий детям, супругу (супруге) лица, непосредственно подвергнутого мерам принуждения, расстрелянного и в последующем реабилитированного посмертно. В возражениях президента отмечается, что на это потребуются «значительные средства».

«Число репрессированных граждан составляет 18 тысяч человек. Если они будут реабилитированы, супругам и детям, проживавшим вместе с репрессированными до репрессии, потребуется выплата государственных гарантий приблизительно на сумму более 345,8 миллиона сомов ежегодно, что принесет значительную нагрузку на республиканский бюджет. Также данная сумма может увеличиться, если число реабилитированных превысит 18 тысяч», — говорится в возражениях.

В Минфине добавили, что в бюджете на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов не предусмотрено средств на эти цели. «Закон потребует дополнительных средств в последующие годы и приведет к дефициту республиканского бюджета», — уточнили там.

Напомним, 27 июня Жогорку Кенеш принял законопроект в третьем чтении, направленный на упрощение процедуры восстановления прав бывших советских граждан, пострадавших от репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам с 1918 по 1953 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303865/
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