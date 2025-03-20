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Власть

Реабилитация жертв репрессий. Кабмин запаздывает с созданием комиссии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев заявил, что кабинет министров запаздывает с созданием комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Нардеп напомнил, что в конце 2024 года парламент принял исторически важный закон о правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам.

«В статье 3 закона четко написано, что должен сделать кабинет министров. В течение трех месяцев он должен был создать комиссию, включив в нее депутатов от каждой фракции, и должен был начаться процесс реабилитации тех, кого необоснованно обвинили в басмачестве и репрессировали по политическим мотивам. 10 дней и будет три месяца. Кабмин запаздывает», — сказал Жанар Акаев.

Он попросил кабмин принести список комиссии до 10 апреля в Жогорку Кенеш.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу обратился к представителю президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову и попросил передать главе кабмина Адылбеку Касымалиеву, что тот работает медленно.

«У этого человека действия медленные. Сейчас время оперативно работать. Я, как соавтор закона, тоже скажу, пусть кабмин решит вопрос быстрее и вынесет на заседание кабмина», — сказал он.

Напомним, 31 декабря 2024 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР». Документ вносит изменения в законы «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам» и «О Национальном архивном фонде КР».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323421/
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