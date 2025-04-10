Жогорку Кенеш одобрил кандидатов в Верховный суд и аудиторы Счетной палаты

Жогорку Кенеш одобрил кандидатов в судьи Верховного суда, члены Совета по делам правосудия и аудиторы Счетной палаты.

На заседании парламента на рассмотрение депутатов от президента Садыра Жапарова внесены кандидатуры двух судей в Верховный суд. Так, ЖК одобрил кандидатуры Нурбека Эсеналиева и Бакыта Усубалиева.

Также одобрены в Совет по делам правосудия два члена — судья Октябрьского районного суда Бишкека Эрлан Суеркулов и судья Верховного суда Дилара Арстамбаева.

Аудитором Счетной палаты депутаты утвердили Алмаза Турдумалиева.