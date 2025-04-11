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Общество

В Бишкеке хотят построить новый парк развлечений

В Бишкеке для улучшения городской инфраструктуры и создания условий для досуга намерены построить новый парк развлечений. Проект постановления городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечено, что земельный участок площадью 10 гектаров на пересечении улиц Жайыла Баатыра и Ала-Арча зарегистрирован в качестве объекта муниципальной собственности города Бишкека для организации парка.

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При этом в столичную мэрию поступило обращение общественного фонда «Евразия Кей Джи», учредителем которого является АНО «Евразия», о готовности профинансировать проект по строительству парка развлечений.

Фонд намерен за счет собственных средств осуществить проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию парка с аттракционами, фудкортом, аквазоной, развлекательными объектами и административными зданиями. Он готов передать его в муниципальную собственность города при условии безвозмездного пользования сроком на 25 лет для содержания, обслуживания и предоставления населению развлекательных и досуговых услуг.

При этом фонд просит предоставить ему право передавать в арендное пользование третьим лицам отдельные части парка развлечений (фудкорт, развлекательные объекты) для направления поступающих от аренды средств на его содержание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325694/
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