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Общество

Бредовая идея. ГКНБ выступил против инициативы мэра Оша о платном въезде в город

Государственный комитет национальной безопасности прокомментировал инициативу мэра Оша Женишбека Токторбаева сделать въезд в город платным для автомобилей. 

Как сообщает пресс-центр ведомства, ГКНБ инициативу градоначальника не поддерживает.

Руководство госкомитета считает, что в случае введения платы за въезд в южную столицу последует цепная реакция.

«Все расходы лягут на плечи простых граждан, что особенно чувствительно для семей с низким доходом. Доставка товаров в город станет дороже, бизнес может переложить эти издержки на потребителей. Менее обеспеченные слои населения будут вынуждены или отказаться от поездок, или тратить значительную часть бюджета на поездку. Это недопустимо», — говорится в заявлении.

ГКНБ призывает всех должностных лиц, включая мэров, акимов и представителей местного самоуправления, «не выступать с аналогичного рода бредовыми идеями и заявлениями».

Кроме того, спецслужбы призывают руководителей всех органов местного самоуправления «не заниматься личной пиар-кампанией, а решать насущные проблемы жителей регионов и городов КР».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325425/
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